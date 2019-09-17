Азербайджанский депутат о проблемах учебников для вузов
В учебниках для азербайджанских вузов есть проблемы, в частности, в области естественных наук, математики используется переводная, устаревшая литература.
Об этом на заседании парламентского комитета по науке и образованию сказал глава комитета Иса Габиббейли, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.
По его словам, есть достижения в подготовке учебников для средних школ: "В этом году впервые учебник по математике для первых классов был напечатан в двух частях".
Глава комитета также добавил, что для бакалавриата есть некоторые учебники, а процесс подготовки учебников по уровню магистратуры идет очень медленно.
Габиббейли добавил, что иногда магистры используют учебники для бакалавров.
"Программы для магистратуры не отличаются от программы уровня бакалавра, а ведь они должны существенно отличаться друг от друга. Подготовка учебников для магистратуры должна быть приоритетом", - сказал глава комитета.
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