https://news.day.az/society/1186460.html Авария на водопроводе в Баку - на некоторых территориях остановлена подача воды
Авария на водопроводе в Баку - на некоторых территориях остановлена подача воды
Сегодня в некоторых частях Сабаильского района Баку будет ограничена подача воды. Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на ОАО "Азерсу", передает Day.Az.
В связи с устранением аварии на магистральном водопроводе, проходящем по улице Фикрета Амирова в Сабаильском районе Баку, будет ограничена подача питьевой воды в некоторых частях улиц Фикрета Амирова, Узеира Гаджибекова и Хагани.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре