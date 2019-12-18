Сегодня в некоторых частях Сабаильского района Баку будет ограничена подача воды. Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на ОАО "Азерсу", передает Day.Az.

В связи с устранением аварии на магистральном водопроводе, проходящем по улице Фикрета Амирова в Сабаильском районе Баку, будет ограничена подача питьевой воды в некоторых частях улиц Фикрета Амирова, Узеира Гаджибекова и Хагани.