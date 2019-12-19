В связи с реконструкцией некоторых магистральных линий водопровода завтра в течение дня будут наблюдаться перебои в водоснабжении поселков Джейранбатан, Масазыр и Сарай на Абшероне, а также части поселка Бинагади в Баку.

Об этом сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на ОАО "Азерсу".

Водный оператор заранее приносит извинения за возможные неудобства.