https://news.day.az/society/1187085.html В части Баку и на Абшероне будут перебои в подаче воды
В части Баку и на Абшероне будут перебои в подаче воды
В связи с реконструкцией некоторых магистральных линий водопровода завтра в течение дня будут наблюдаться перебои в водоснабжении поселков Джейранбатан, Масазыр и Сарай на Абшероне, а также части поселка Бинагади в Баку.
Об этом сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на ОАО "Азерсу".
Водный оператор заранее приносит извинения за возможные неудобства.
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