В рамках месяца борьбы с онкологическими заболеваниями специалисты из Турции будут принимать пациентов в Баку.

Согласно меморандуму, подписанному между Leyla Medical Center (бывшая клиника Лейлы Шихлинской) и знаменитой Турецкой группой здравоохранения Memorial, известные турецкие врачи ежемесячно приглашаются в Азербайджан для консультаций пациентов.



Основной целью подписания этого меморандума является оказание поддержки пациентам, которые не могут получить специальное лечение в зарубежных странах.

Февраль является месяцем осведомленности о раке во всем мире. В связи с этим 28 и 29 февраля в Leyla Medical Center приглашены врач-маммолог и медицинский онколог.





Каждый год в феврале в разных странах мира проводится месяц повышения осведомленности в отношении раковых заболеваний, с целью привлечения внимания и поддержки к обеспечению осведомленности, раннего выявления и лечения, а также оказания паллиативной помощи при этой болезни.

По меньшей мере, одна треть всех случаев заболевания раком предотвратима. Профилактика предлагает самую эффективную по стоимости долгосрочную стратегию для борьбы с раком. Согласно статистике, у 1 из 8 женщин в течение жизни будет диагностирован рак молочных желез. По данным многих авторов, соотношение мужчин и женщин в структуре заболеваемости составляет 1:100. Риск возникновения патологи увеличивается с возрастом, большая часть пациентов (77%) старше 50 лет, на долю молодых девушек приходится 0,3%.

Ежегодно происходит около 1,38 миллиона новых случаев заболевания и 458 000 случаев смерти от рака молочной железы. На сегодняшний день рак молочной железы является самым распространенным видом рака среди женщин во всем мире, как в развитых, так и в развивающихся странах. В странах с низким и средним уровнем дохода на протяжении последних лет заболеваемость устойчиво растет.



Одним из больших достижений здравоохранения в АР, является факт того, что большинство онкологических заболеваний успешно лечатся в нашей стране и только в исключительных случаях пациентам необходимо выезжать за границу.



Член Турецкой ассоциации медицинской онкологии (TTOD) и Европейского общества медицинской онкологии (ESMO), доцент кафедры медицинской онкологии и внутренних болезней, онколог Турецкой группой здравоохранения Memorial Мехмет Теоман Янмаз впервые приглашен в Азербайджан в качестве специалиста по химиотерапии и лучевой терапии, особенно при до- и постонкологических заболеваниях. В то же время такие варианты лечения, как иммунотерапия и гормональная терапия, а также специалист по целевой терапии, помогут пациентам выбрать правильное лечение, особенно при неоперабельных онкологических заболеваниях.



Член Федерации ассоциаций рака молочной железы Турции, доцент кафедры хирургии Мустафа Тукенмез готов принимать пациентов со всеми патологиями молочной железы. В то же время, исходя из пожеланий пациента, в Leyla Medical Center возможно будет проведение эндоскопических операции при различных заболеваниях молочной железы.



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