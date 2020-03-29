Воздух в Баку заметно очистился за счет снижения числа машин на дорогах

За счет снижения числа транспортных средств на дорогах мы фиксируем значительное улучшение качества воздуха в столице, сказала директор Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева, комментируя влияние пандемии на атмосферу, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Она отметила, что такие результаты отмечены и в других странах, где резко уменьшились выбросы в атмосферу: "Это еще раз подтверждает простую мысль - уменьшение вредных выбросов в атмосферу приводит к очищению воздуха".

Тагиева напомнила, что призывы по уменьшению вредных выбросов в атмосферу делались всегда, будь это связано с выбросами выхлопных газов транспортными средствами или промышленными предприятиями, либо с объектами общепита, не использующими соответствующие современные очистительные установки: "Министерство экологии и природных ресурсов проводило и проводит активную агитационную работу в данном направлении".