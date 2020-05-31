https://news.day.az/society/1239960.html В Азербайджане сокращен период предоставления адресной соцпомощи
В Азербайджане сокращен период предоставления адресной соцпомощи
Период предоставления адресной государственной социальной помощи, предусмотренной в Азербайджане для малообеспеченных семей, уменьшается с двух лет до одного года, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Вопрос об этом был отражен в поправке к закону "Об адресной государственной помощи", вынесенной на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламента).
Согласно поправке, в ст. 8.1 закона слова "2 года" заменяются словами "1 год".
После обсуждений поправка была вынесена на голосование и принята.
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