Как работает новое мобильное приложение E-TƏBİB, которое обезопасит граждан от коронавируса

В Азербайджане разработано специальное бесплатное мобильное приложение E-TƏBİB, которое позволит гражданам страны уберечь себя от коронавирусной инфекции, оповещая их о находящихся поблизости потенциальных носителях COVID-19.

Об этом сегодня сообщили на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров.

Подробно о том, как установить и использовать приложение, рассказала Day.Az сотрудник рабочей IT-группы Объединения по управлению территориальными медицинскими объединениями (TƏBİB) Булу Исмаилова.

При создании приложения учитывался международный опыт таких стран, как США, Австралия, Китай, Франция, Германия, Венгрия, Исландия, Израиль, Италия, Япония, Норвегия, Испания, Швейцария и др.

E-TƏBİB прошло верификацию и было одобрено для пользования со стороны Google и Apple. Теперь его можно скачать в Play Market или АppStore, введя E-Tabib, либо E-Təbib в строку поиска. Интернет-трафик, используемый приложением E-TƏBİB, бесплатен для абонентов всех операторов.

Как работает приложение?

Информация о людях, находящихся в радиусе двух метров от вас, будет передаваться в ваш смартфон. Данные определяются на основании технологии Bluetooth, налаживая связь с пользователями, находящимися поблизости. Людям, которые находились рядом с носителем вируса, например, в очереди в магазине, отправляется уведомление о данном факте. Потом приложение может пригласить пользователя в лабораторию для проведения теста на COVİD-19.

Что делать при первом запуске программы?

Следует запустить приложение, ввести номер телефона, а также код подтверждения, который будет отправлен по SMS. Затем необходимо предоставить доступ к Bluetooth.

После подключения к системе на ваш телефон будут приходить:

- Cтатистические данные TƏBİB о распространении COVID-19 в стране

- Новости Оперативного штаба при Кабинете министров

- Уведомления о нахождении поблизости потенциальных носителей коронавирусной инфекции

- Профилактические советы

- Информация о симптомах болезни

- Номера горячих линий

- Подробности об установленных на данный момент правилах

- Результаты тестов на COVID-19

Приложение будет обновляться и улучшаться на постоянной основе

В ближайшее время планируется добавление таких функций, как интерактивная карта, получение разрешений на выход из дома, мобильная связь с гражданами, находящимися на карантине, подробная информация о зонах рисках в городе, правила и рекомендации по международным перелетам.

Специально отведенные для работы приложения сервера и международный стандарт TIER III гарантируют его безопасность в использовании.

М.Ахмедзаде