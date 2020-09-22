В Баку 4 класса переведены на дистанционное обучение

В связи с выявлением коронавируса у учителей и учащихся в городе Баку, обучение 4 классов переведено на дистанционную форму.

Как передает Day.Az со ссылкой на Минобразования, за прошедшие дни среди учащихся не было зафиксировано случаев заражения в пределах школы.

Установлено, что заражение происходило внутри семей.