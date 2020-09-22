https://news.day.az/society/1272828.html В Баку 4 класса переведены на дистанционное обучение - из-за выявления коронавируса
В Баку 4 класса переведены на дистанционное обучение - из-за выявления коронавируса
В связи с выявлением коронавируса у учителей и учащихся в городе Баку, обучение 4 классов переведено на дистанционную форму.
Как передает Day.Az со ссылкой на Минобразования, за прошедшие дни среди учащихся не было зафиксировано случаев заражения в пределах школы.
Установлено, что заражение происходило внутри семей.
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