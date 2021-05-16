https://news.day.az/society/1342884.html В Азербайджане завершается конкурс по смене места работы учителей
В Азербайджане завершается конкурс по смене места работы учителей
Сегодня в государственных общеобразовательных учреждениях, входящих в систему Министерства образования Азербайджана, завершается конкурс по смене места работы учителей, работающих по бессрочному контракту.
Как сообщили Day.Az в министерстве, сегодня последний день электронного приема документов на конкурс, который стартовал 5 мая.
Учителя, желающие принять участие в конкурсе, могут подать заявку, перейдя по ссылке www.miq.edu.az/yerdeyishme. Набранные кандидатами баллы будут умножаться на соответствующие коэффициенты. При этом, кандидаты принимавшие участие в конкурсе по набору учителей или в диагностической оценке, получают дополнительный балл.
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