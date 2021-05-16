В Азербайджане завершается конкурс по смене места работы учителей

Сегодня в государственных общеобразовательных учреждениях, входящих в систему Министерства образования Азербайджана, завершается конкурс по смене места работы учителей, работающих по бессрочному контракту.

Как сообщили Day.Az в министерстве, сегодня последний день электронного приема документов на конкурс, который стартовал 5 мая.

Учителя, желающие принять участие в конкурсе, могут подать заявку, перейдя по ссылке www.miq.edu.az/yerdeyishme. Набранные кандидатами баллы будут умножаться на соответствующие коэффициенты. При этом, кандидаты принимавшие участие в конкурсе по набору учителей или в диагностической оценке, получают дополнительный балл.