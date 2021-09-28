Поезда Баку-Сумгайыт будут работать и в выходные

В связи с возобновлением с 1 октября работы по выходным общественного транспорта восстанавливается также движение по субботам и воскресеньям поездов по Абшеронской кольцевой железной дороге, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

С расписанием движения поездов можно ознакомиться на официальном сайте и страницах ЗАО в социальной сети.

Напомним, что при осуществлении регулярных железнодорожных и автомобильных пассажирских перевозок из городов и районов страны (кроме такси), за исключением Баку, Сумгайыта и Абшеронского района, с 1 октября 2021 года у пассажиров старше 18 лет будет требоваться сертификат о вакцинации первой дозой вакцины от COVID-19, а с 1 ноября 2021 года - второй дозой, либо сертификат иммунитета от COVID-19.