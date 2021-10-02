Возможно ли заболеть коронавирусом после вакцинации?

Главный инфекционист министерства здравоохранения Азербайджана Тайяр Эйвазов опроверг утверждения о возможности заболеть коронавирусом после вакцинации.

Как сказал Эйвазов в субботу Trend, если человек после вакцинации заболевает COVID-19, то неправильно связывать это с вакциной, передает Day.Az.

"Поскольку вакцины не содержат живые вирусы, они не могут инфицировать человека. Коронавирусом можно заразиться и после вакцинации, и болезнь может проявиться после инкубационного периода (2-14 дней). Но причиной заражения является не вакцинация, а контакт с зараженным человеком", - сказал Эйвазов.

Напомним, что процесс вакцинации от коронавируса в Азербайджане начался 18 января. До сегодняшнего дня общее количество использованных доз вакцины по стране составило 8 623 360. При этом первую дозу препарата получили 4 778 843, вторую - 3 844 517 человек.