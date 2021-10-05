https://news.day.az/society/1387890.html В Баку один класс перешел на дистанционное обучение из-за коронавируса
В Баку один класс перешел на дистанционное обучение из-за коронавируса
В связи с подтверждением заражения коронавирусом у трех учащихся 8 с класса полной средней школы №162 в этом классе очное обучение на 14 дней заменено дистанционным.
Как передает Day.Az, об этом АПА сообщили в Управлении образования города Баку.
Отметим, в школе продолжается очное обучение.
Более 90 процентов работников образования столичных школ вакцинировались. В учебных заведениях строго соблюдаются требования, связанные с пандемией коронавируса, проводятся периодические мониторинги.
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