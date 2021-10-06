https://news.day.az/society/1388407.html В Азербайджане число вакцинированных обеими дозами превысило 4 млн - ФОТО
В Азербайджане число вакцинированных обеими дозами превысило 4 млн - ФОТО
За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 45 948 человек, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 13 019, вторую - 32 929 человека.
Общее количество использованных доз вакцины по стране составило 8 841 520. При этом первую дозу вакцины получили 4 837 342, вторую - 4 004 178 человек.
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