https://news.day.az/society/1390862.html Минздрав Азербайджана о запасах вакцины от COVID-19
Минздрав Азербайджана о запасах вакцины от COVID-19
Запасы вакцины от коронавируса в Азербайджане составляют около трех миллионов доз.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал во вторник заместитель министра здравоохранения Виктор Гасымов.
По его словам, в Азербайджане создано необходимое количество прививочных пунктов.
"К процессу вакцинации в этих пунктах привлечено достаточно медперсонала. То есть в Азербайджане созданы все возможности для вакцинации", - сказал Гасымов.
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