Минздрав Азербайджана о запасах вакцины от COVID-19

Запасы вакцины от коронавируса в Азербайджане составляют около трех миллионов доз.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал во вторник заместитель министра здравоохранения Виктор Гасымов.

По его словам, в Азербайджане создано необходимое количество прививочных пунктов.

"К процессу вакцинации в этих пунктах привлечено достаточно медперсонала. То есть в Азербайджане созданы все возможности для вакцинации", - сказал Гасымов.