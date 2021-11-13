Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 40 504 человека.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 5 469, вторую дозу получили 9 400, бустерную дозу - 25 635 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 10 062 192, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 018 158, вторую дозу получили 4 473 436, бустерную дозу - 570 598 человек.