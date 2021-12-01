Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 40 314 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 4 181, вторую дозу получили 6 125 человек, бустер-дозу получили 30 008 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 10 567 919, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 083 530, вторую дозу получили 4 573 036 человек, бустер-дозу получили 911 353 человека.