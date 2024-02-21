Момент задержания Кямиля Зейналлы в аэропорту "Домодедово"
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В соцсетях опубликовано очередное видео азербайджанского фитнес-тренера Кямиля Зейналлы, задержанного в Москве.

Как передает Day.Az, на видео, снятом в отделении полиции в Москве, видно как он закрывает свой чемодан, находясь за железной решеткой. 

Напомним, что Кямиль Зейналлы сообщил о своем задержании в видеообращении, которым поделился в своей социальной сети.

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