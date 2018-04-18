Российский телеканал покажет документальный фильм об Азербайджане - ВИДЕО
18 апреля 2018 17:38 469
Съемочная группа телеканала "МИР" отправилась в экспедицию по самым интересным местам Азербайджана и сняла об этом фильм.
Одним из таких мест стал Абшеронский полуостров, где находится горящая гора Янардаг.
Это вечный огонь, который за счет природного газа, вырывающегося из-под земли, пылает не одну сотню лет. Сегодня сохранился только один источник естественного огня. А когда-то он пылал по всему Абшеронскому полуострову. Там зороастрийцы построили свой храм - Храм огней.
Day.Az представляет вниманию читателей отрывок из данного документального фильма.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook
Нажмите на видео для просмотра:
13:15 304
БВШН и ATL Tech подписали соглашение
13:08 1
Прогноз погоды на завтра
12:58 3 995
Центр Баку перекроют на 3 дня
18:30