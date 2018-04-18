Российский телеканал покажет документальный фильм об Азербайджане - ВИДЕО

Съемочная группа телеканала "МИР" отправилась в экспедицию по самым интересным местам Азербайджана и сняла об этом фильм.

Одним из таких мест стал Абшеронский полуостров, где находится горящая гора Янардаг.

Это вечный огонь, который за счет природного газа, вырывающегося из-под земли, пылает не одну сотню лет. Сегодня сохранился только один источник естественного огня. А когда-то он пылал по всему Абшеронскому полуострову. Там зороастрийцы построили свой храм - Храм огней.

Day.Az представляет вниманию читателей отрывок из данного документального фильма.

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