Сборная России по футболу оказалась дешевле Салаха

Суммарная стоимость всех футболистов сборной России оказалась ниже цены нападающего команды Египта Мохамеда Салаха. Трансферную стоимость спортсменов публикует портал transfermakt.de, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным портала, российские игроки стоят 137,83 миллиона евро, Салах - 150 миллионов евро. Форвард является самым дорогим футболистом в составе своей сборной. Лидер среди россиян - Александр Головин (18 миллионов евро).

Самым дорогим составом среди всех команд-участниц чемпионата мира-2018 обладает Франция. Суммарная стоимость "трехцветных" составила 1,08 миллиарда евро. Вторыми по этому показателю стали испанцы (1,04 миллиарда евро), третьими - бразильцы (950 миллионов евро).

30 мая стало известно, что Салах сможет принять участие в матче группового этапа чемпионата мира против россиян, запланированном на 19 июня. Египетский форвард, выступающий за английский "Ливерпуль", получил травму плеча в финале Лиги чемпионов против мадридского "Реала". В сезоне-2017/18 на счету Салаха 48 мячей в 56 матчах во всех турнирах.

Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Помимо сборной Египта на групповом этапе мундиаля россиянам будет противостоять Саудовская Аравия и Уругвай.

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