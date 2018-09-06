Майк Тайсон определился с фаворитом в бою Нурмагомедова с Макгрегором

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу легендарный Майк Тайсон отдал предпочтение россиянину Хабибу Нурмагомедову в матче ММА против Конора Макгрерога, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мне нравится Хабиб, я за него больше переживаю и поддерживаю. Но у Макгрегора еще остался порох. Это будет сложный, непростой бой", - заявил Тайсон на пресс-конференции в Екатеринбурге.

Бой за титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Нурмагомедов - Макгрегор состоится 6 октября в Лас-Вегасе.

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