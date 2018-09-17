Ибрагимович оставил автограф на лице болельщика - ВИДЕО
17 сентября 2018 17:11 224
Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович расписался на лице болельщика после матча Главной лиги футбола (MLS) с "Торонто". Видео в своем Twitter-аккаунте опубликовал журналист Адам Серрано, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.
Шведский форвард раздавал автографы, один из которых достался поклоннику "Торонто". Ибрагимович оставил подпись на лбу юного поклонника.
Победу в матче со счетом 5:3 одержал "Торонто". 36-летний Ибрагимович отметился голом, ставшим 500-м в его карьере, и стычкой с полузащитником соперника Майклом Брэдли.
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