Ибрагимович оставил автограф на лице болельщика - ВИДЕО

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович расписался на лице болельщика после матча Главной лиги футбола (MLS) с "Торонто". Видео в своем Twitter-аккаунте опубликовал журналист Адам Серрано, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Шведский форвард раздавал автографы, один из которых достался поклоннику "Торонто". Ибрагимович оставил подпись на лбу юного поклонника.

Победу в матче со счетом 5:3 одержал "Торонто". 36-летний Ибрагимович отметился голом, ставшим 500-м в его карьере, и стычкой с полузащитником соперника Майклом Брэдли.

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