https://news.day.az/sport/1125659.html Фантастический гол Ибрагимовича ударом через себя - ВИДЕО
Фантастический гол Ибрагимовича ударом через себя - ВИДЕО
Форвард Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович отличился фантастическим голом в матче против Нью-Ингленд Революшн, передает Day.Az со ссылкой на football24.ua.
Лос-Анджелес Гэлакси уступил Нью-Ингленд Революшн в матче МЛС, но Златан Ибрагимович в очередной раз порадовал своих болельщиков.
37-летний шведский форвард отличился фантастическим ударом через себя, что стало настоящим украшением поединка.
На счету Ибрагимовича уже 11 голов в 12 матчах внутреннего первенства.
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