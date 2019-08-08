Бывший чемпион мира по боксу американец Майк Тайсон признался в фальсификации допинг-проб. Его слова приводит RMS Sport, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Тайсон заявил, что сначала для прохождения тестирований использовал мочу жены. "Но потом она сказала, что анализы могут показать беременность, поэтому я использовал мочу своих детей", - рассказал он.

Бывший боксер в своей книге "Бесспорная правда" (Undisputed Truth) уже писал, что ему приходилось прибегать к обману на допинг-тестах, потому что он постоянно употреблял наркотики.

Американец завершил карьеру в 2005-м. С 1987 по 1990 год Тайсон был абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. Он провел 58 боев и одержал 50 побед (44 из них - нокаутом). Также Тайсон - самый молодой обладатель титула чемпиона в тяжелом весе в истории. На тот момент ему было 20 лет, четыре месяца и 22 дня.

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