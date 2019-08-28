Шведский форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович выразил уверенность в том, что он может быть полезным своему бывшему клубу - "Манчестер Юнайтед", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Я не человек, я лев. И этот лев все еще силен. Я мог бы с легкостью играть в Премьер-лиге. Если я нужен "Юнайтед" - я приду. Правда, сейчас права на меня принадлежат "Гэлакси", и я сосредоточен на выступлении за эту команду", - заявил 37-летний Ибрагимович.

Форвард занимает второе место в споре бомбардиров Главной лиги футбола (MLS). В активе Ибрагимовича 22 гола в 22 матчах за клуб. При этом швед оформил дубль в трех матчах подряд.

Швед выступает за "Гэлакси" с 2018 года. До этого он защищал цвета "Юнайтед". В составе "красных дьяволов" Ибрагимович выиграл три трофея: Кубок лиги, Суперкубок Англии и Лигу Европы.

Ибрагимович известен по выступлениям за "Аякс", "Интер", "Ювентус", "Милан", "Барселону" и "Пари Сен-Жермен". Форвард является бывшим капитаном сборной Швеции по футболу.

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