Шведский нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович чуть не столкнулся с болельщиком, выбежавшим на поле после окончания матча Главной лиги футбола (MLS) против "Колорадо Рэпидс" (1:2). Видео появилось в Twitter-аккаунте команды, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Фанат бежал к Ибрагимовичу, но, встретившись с форвардом взглядом, упал. Стюарды вывели мужчину с поля, на что футболист никак не отреагировал. Пользователи соцсетей назвали форварда "неприкасаемым". "Парень хотел просто коснуться кумира, но взгляд Ибры свалил его", - написал один из юзеров.

В текущем сезоне "Лос-Анджелес", имея в активе 42 очка, занимает 11-е место в турнирной таблице MLS.

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