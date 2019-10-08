Памятник шведскому футболисту Златану Ибрагимовичу официально открыт во вторник в городе Мальмё на юге королевства. Об этом сообщает агентство ТТ, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Бронзовая скульптура высотой почти три метра была изготовлена еще два года назад. Теперь она установлена между старой и новой футбольными аренами города.

"Когда человек приезжает в Швецию и хочет увидеть нечто, имеющее мировое значение, то он идет к этой статуе, а не к статуе короля, при всем к нему уважении", - прокомментировал открытие памятника Ибрагимович. Футболист особо подчеркнул радость, которую испытывает по поводу установки памятника именно в Мальмё, его родном городе.

О решении установить памятник Ибрагимовичу Федерация футбола Швеции объявила в 2016 году. Изначально планировалось, что скульптура будет стоять у стадиона "Френдз-Арена" в пригороде Стокгольма Сольне, однако для этого места она оказалась чрезмерно тяжелой и прошлым летом федерация футбола сообщила о решении передать ее в дар Мальмё.

Впервые отлитого себя в бронзе Ибрагимович увидел только во вторник. "До этого он видел ее [скульптуру] только в гипсе, а не в бронзе. Год она находилась на складе, а потом лежала у меня дома", - рассказал автор памятника, скульптор Петер Линде.

Футболист изображен стоящим на земном шаре, высоко подняв руки, - так, как он делает свой знаменитый победный жест. Вес памятника - 550 кг, высота - около 3,5 м, рост - 2,7 м. Бронза, в которой воплотили скульптуру, имеет золотой отлив.

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