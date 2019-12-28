https://news.day.az/sport/1189732.html Златан Ибрагимович продолжит карьеру в "Милане"
Златан Ибрагимович продолжит карьеру в "Милане"
Шведский форвард Златан Ибрагимович подписал контракт с "Миланом", сообщает официальный сайт "красно-черных".
Контракт рассчитан на один сезон с возможностью продления, передает Day.Az со ссылкой на newsru.co.il.
Златан выступал за "Милан" в 2010-12 годах.
В составе "красно-черных" он стал чемпионом Италии 2011 года и обладателем Суперкубка Италии 2011 года.
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