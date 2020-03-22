https://news.day.az/sport/1215016.html Ибрагимович покинет «Милан»
Ибрагимович покинет «Милан»
Шведский нападающий "Милана" Златан Ибрагимович покинет клуб по окончании сезона. Об этом сообщает портал MilanNews.it, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По информации источника, 38-летний форвард остался недоволен возможным увольнением технического директора "россонери" Паоло Мальдини, а также отправкой в отставку Звонимира Бобана.
Напомним, что в текущем розыгрыше чемпионата Италии по футболу Ибрагимович забил три мяча в восьми встречах.
В составе "россонери" швед выигрывал Серию А в 2011 году.
Ранее сообщалось, что лидеры каталонской "Барселоны" в лице Лионеля Месси, Жерара Пике, Серджи Бускетса и Серджи Роберто готовы на понижение зарплаты.
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