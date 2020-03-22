Ибрагимович покинет «Милан»

Шведский нападающий "Милана" Златан Ибрагимович покинет клуб по окончании сезона. Об этом сообщает портал MilanNews.it, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации источника, 38-летний форвард остался недоволен возможным увольнением технического директора "россонери" Паоло Мальдини, а также отправкой в отставку Звонимира Бобана.

Напомним, что в текущем розыгрыше чемпионата Италии по футболу Ибрагимович забил три мяча в восьми встречах.

В составе "россонери" швед выигрывал Серию А в 2011 году.

Ранее сообщалось, что лидеры каталонской "Барселоны" в лице Лионеля Месси, Жерара Пике, Серджи Бускетса и Серджи Роберто готовы на понижение зарплаты.