Гимнастки Азербайджана и Израиля проведут онлайн-соревнование

В период карантина, когда спортивные мероприятия также приостановлены, сборные команды по художественной гимнастике Азербайджана и Израиля решили провести онлайн-соревнование, сообщает Trend со ссылкой на сайт Федерации гимнастики Азербайджана, передает Day.Az.

Цель проведения онлайн-соревнования - заново вселить в спортсменов соревновательный дух, а также организация для них интересного времяпрепровождения и укрепление сотрудничества и дружеских отношений между командами двух стран.

В соревновании, которое пройдет под названием Battle, примут участие команды Азербайджана и Израиля, завоевавшие лицензию на Олимпийские игры-2020 в Токио. Одна команда от каждой страны проверит свои силы во время соревнования.

Азербайджанская команда выступит под названием Paxlava в честь национальной сладости, а израильская команда - Bamba, популярного лакомства в этой стране. В ходе соревнования гимнастки примут участие в нескольких эстафетах. В перерывах члены команды продемонстрируют упражнения с предметами художественной гимнастики.

В заключение соревнования командам будут заданы 10 вопросов, связанных с художественной гимнастикой, на которые они должны будут ответить в течение двух минут. Команду-победителя ждет сюрприз.

Однако, на самом деле "победа" носит символический характер. Здесь каждый будет считаться победителем, потому что задача соревнования - подарить хорошее настроение как гимнасткам двух стран, так и всем зрителям.

Наблюдать за ходом соревнования зрители смогут 18 июня в 17:00 по бакинскому времени (16:00 по израильскому времени) в прямом эфире на странице Федерации гимнастики Азербайджана в Facebook и YouTube-канале.