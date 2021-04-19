Футболисты не смогу участвовать в Евро и ЧМ, если будут играть в Суперлиге

Президент УЕФА Александер Чеферин подтвердил, что футболисты не смогу участвовать в чемпионатах мира и Европы, если будут играть в Суперлиге, передает Day.Az со ссылкой на sports.ru.

"Я хочу подчеркнуть: УЕФА распределяет практически 90% всех доходов. Мы финансируем молодежные команды, любительские команды, женские команды, финансируем детский фонд, где проводятся благотворительные проекты.

Если кто-то думает, что в Суперлиге деньги - мы направляем средства на помощь всем подразделениям футбола. В Суперлиге все упирается в деньги для дюжины - не хочу называть ее грязной дюжиной. А мы занимаемся развитием футбола.

Для некоторых не существует солидарности, единства - существуют только их карманы. Новый формат Лиги чемпионов позволяет сохранить открытые турниры в Европе и национальные ценности футбола.

Я хочу поблагодарить клубы и лиги - кроме этих 12 клубов. Хотел бы поблагодарить правительства - президента Макрона, премьер-министра Джонсона и других лидеров, которые уважают наши ценности.

На мой взгляд, эта идея - плевок в лицо всем любителям футбола. И мы не позволим отобрать наши ценности", - сказал Чеферин.