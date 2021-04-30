Азербайджанская гимнастка вышла в полуфинал чемпионата Европы

Азербайджанская гимнастка Селджан Магсудова вышла в полуфинал индивидуальной программы по прыжкам на батуте чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке в Сочи, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Представив программу в ходе второго дня соревнования, Селджан Магсудова получила от судей 101.135 балла, заняв четвертое место в квалификации среди взрослых спортсменок.

Также сегодня на акробатической дорожке выступили азербайджанские юниоры: Билал Гурбанов, результат которого составил 61.400 балла (12 место), Адиль Гаджизаде - 61.400 балла (13 место), Гусейн Асадуллаев - 60.400 балла (14 место) и Тофиг Алиев - 49.200 балла(17 место).

Чемпионат Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке в Сочи проходит с 29 апреля по 2 мая 2021 года. В нем принимают участие спортсмены из 23 стран мира.

Азербайджан на чемпионате представляют: Ниджат Мирзоев, Гусейн Аббасов, Магсуд Магсудов, Селджан Магсудова, Гусейн Асадуллаев, Билал Гурбанов, Адиль Гаджизаде, Тофиг Алиев, Михаил Малкин.