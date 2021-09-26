Азербайджанский гимнаст завоевал золотую медаль на Гран-при в Венгрии

Член сборной команды Азербайджана по спортивной гимнастике Никита Симонов занял первое место на международном соревновании - Гран-при Венгрии, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Соревнование по спортивной гимнастике проходит в городе Сомбатхей 24-26 сентября. Азербайджанский гимнаст завоевал золотую медаль в упражнении на кольцах, его результат составил 14.500 балла.

Второе место занял гимнаст из Австрии, на третьем месте - спортсмен, представляющий Израиль.