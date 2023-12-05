Юные гимнастки из Кюрдамира и Ширвана участвуют в учебно-тренировочных сборах в Национальной арене гимнастики в Баку

В Национальной арене гимнастики в Баку проходят учебно-тренировочные сборы воспитанниц секций по художественной гимнастике, действующих в Олимпийских спортивных комплексах Кюрдамира и Ширвана, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам тренера по художественной гимнастике в Олимпийских спорткомплексах Кюрдамира и Ширвана Ляман Зейналзаде, в сборах, которые проходят с 4 по 9 декабря, принимают участие 14 гимнасток в возрасте от 8 до 13 лет.

"В ходе учебно-тренировочных сборов уделяется большое внимание общей физической подготовке спортсменок, хореографии и постановке программ. Благодаря этим тренировкам юные гимнастки увеличивают свой опыт, навыки. Думаю, что на ближайших соревнованиях мы увидим положительные результаты этих занятий", - сказала она.

Ляман Зейналзаде добавила, что в Ширване секция по художественной гимнастике действует с 2015 года, а в Кюрдамире - с 2016 года. На данный момент в секции, действующей в Кюрдамире, тренируются около 20 юных спортсменок, а в Ширване - около 30 гимнасток.

Отметим, что в рамках развития гимнастики в регионах спортсмены из разных уголков страны регулярно участвуют в учебно-тренировочных сборах в Баку.

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