Роналду помог болельщику выиграть $1 млн

Нападающий "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду посоревновался на YouTube-канале блогера MrBeast в челлендже со случайным болельщиком, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В челлендже футболист и болельщик по мишеням на воротах. В результате фанат выиграл и получил за это $1 млн.

2 января 2023 года Роналду стал игроком "Аль-Насра" из Саудовской Аравии, по контракту с которым он получает €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи. Португальский нападающий перешел в клуб из Саудовской Аравии после того, как расторг контракт с "Манчестер Юнайтед" из-за напряженных отношений с главным тренером команды Эриком тен Хагом.

В чемпионате Саудовской Аравии "Аль-Наср" идет на третьем месте, набрав 25 очков. Лидирует в чемпионате "Аль-Иттихад", имея в активе 30 баллов.

В следующем матче "Аль-Наср" сыграет с Аль-Иттихадом". Матч пройдет 6 декабря.