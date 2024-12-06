Азербайджанская фигуристка стала 16-й на "Golden Spin"

В Загребе, столице Хорватии, продолжается турнир по фигурному катанию "Golden Spin".

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в рамках соревнований стартовали женские индивидуальные соревнования. Представительница Азербайджана Наргиз Сулейманова продемонстрировала свое мастерство на льду в короткой программе, набрав 44,34 балла.

С этим результатом она заняла 16-е место из 23 участниц. Сегодня спортсменки будут соревноваться в произвольной программе, где будут определены победительницы турнира.