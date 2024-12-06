https://news.day.az/sport/1713241.html Азербайджанская фигуристка стала 16-й на "Golden Spin" В Загребе, столице Хорватии, продолжается турнир по фигурному катанию "Golden Spin". Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в рамках соревнований стартовали женские индивидуальные соревнования. Представительница Азербайджана Наргиз Сулейманова продемонстрировала свое мастерство на льду в короткой программе, набрав 44,34 балла.
Азербайджанская фигуристка стала 16-й на "Golden Spin"
В Загребе, столице Хорватии, продолжается турнир по фигурному катанию "Golden Spin".
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в рамках соревнований стартовали женские индивидуальные соревнования. Представительница Азербайджана Наргиз Сулейманова продемонстрировала свое мастерство на льду в короткой программе, набрав 44,34 балла.
С этим результатом она заняла 16-е место из 23 участниц. Сегодня спортсменки будут соревноваться в произвольной программе, где будут определены победительницы турнира.
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