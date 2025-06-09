Роналду не сдержал слёз после победы в финале Лиги наций

Звездный футболист сборной Португалии Криштиану Роналду заплакал после победы в финальном матче Лиги наций УЕФА против национальной команды Испании (2:2, 5:3 в серии пенальти).

Как передает Day.Az, форвард забил один из голов в этой игре, но был заменен в конце второго тайма из-за травмы.

После матча Роналду не смог сдержать эмоций и заплакал на поле.

Отметим, что 40-летний Роналду стал самым возрастным участником финала Лиги наций в истории турнира. Он вышел на поле в возрасте 40 лет и 203 дней, опередив полузащитника сборной Хорватии Луку Модрича (37 лет и 282 дня, в матче с Испанией в 2023 году) и защитника команды Испании Хесуса Наваса (37 лет и 209 дней, в том же матче).

Ранее мы сообщали, что Португалия стала победителем Лиги наций УЕФА.