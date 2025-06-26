Чемоданы для путешествий оказались грязнее сидений в туалете

Микробиолог Эми-Мэй Пойнтер изучила чемоданы для путешествий и выяснила, что они грязнее сидений в туалете. Результаты анализов опубликовала британская компания по страхованию туров InsureandGo, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Для исследования эксперт взяла мазки с твердых и тканевых поверхностей чемоданов на железнодорожной станции возле аэропорта. Через пять дней Пойнтер получила результаты, которые подтвердили, что туристические сумки кишат микробами.

Самыми грязными оказались колесики багажа - на них обитает почти в 58 раз больше бактерий, чем на сиденье общественного унитаза. "По сути, колеса вашего чемодана катятся через мир микробов и везут с собой целую экосистему. Они постоянно контактируют со всеми видами поверхностей - тротуарами, улицами, полом в туалетах аэропортов, платформами вокзалов и редко (если вообще когда-либо) очищаются", - прокомментировала микробиолог.

Она уточнила, что в мазках с поверхности колес обнаружили частицы птичьего помета и фекалий из общественных туалетов. На них было также замечено скопление черной плесени, которая делает воздух затхлым, раздражает дыхательные пути и может спровоцировать аллергию. "Нам нужно бдительнее соблюдать гигиену во время путешествий. И задумываться каждый раз, когда мы сначала прикасаемся к багажу, а затем тянем руку к еде", - отметила Пойнтер.

Также специалист добавила, что бактерии скапливаются на ручках чемоданов и их поверхностях, соприкасающихся с полом. При этом мягкие чехлы и тканевые сумки оказались грязнее твердых, так как задерживают больше влаги, благоприятной для роста микробов.