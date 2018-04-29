"Что? Где? Когда?": Команда Нармин Искендеровой против телезрителей - ВИДЕО

29 апреля 2018 00:01

В субботу, 28 апреля, состоялась третья игра весенней серии в бакинском телеклубе "Что? Где? Когда?".

Против телезрителей сыграла команда Нармин Искендеровой, в составе которой - знатоки Малик Рамазанзаде, Гюнель Бабаева, Теймур Гулиев, Рашад Алиев, Саид Садыхов, и капитан Нармин Искендерова.

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