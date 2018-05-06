"Что? Где? Когда?": Команда Анара Наджафли против телезрителей - ВИДЕО
6 мая 2018 01:28 859
В субботу, 5 мая, состоялась заключительная, четвертая, игра весенней серии в бакинском телеклубе "Что? Где? Когда?".
Против телезрителей сыграла команда Анара Наджафли в составе: Айгюль Салимова, Исмаил Алиев, Акпер Дадашлы, Турал Султанов, Роман Оркодашвили и капитан, Анар Наджафли.
Нажмите на видео для просмотра:
Все игры сезона - на официальном канале продюсерского центра GameTV.az по адресу: https://www.youtube.com/gametvofficialСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
29 апреля 00:01 6 638
"Что? Где? Когда?": Команда Нармин Искендеровой против телезрителей - ВИДЕО
21 июля 2014 18:23 65
"Интер" обыграл "Спартак"
1 июля 2014 14:51 99
Пассарелла о "балете" в исполнении Месси
25 февраля 2014 18:56 140
Абышова вызвали в сборную Азербайджана
10 января 2008 10:21 8 293
Проект «Что? Где? Когда?» остается в эфире
5 мая 23:06
Ərəb qadınlar maşın sürməyi Bakıda öyrənir
5 мая 22:35
Корабль ВМС Кувейта затонул в Персидском заливе
5 мая 21:37
Yeni nazir təkliflər hazırlayır - VİDEO
5 мая 21:32
В Финляндии нашли озеро-"двойник" Трампа - ФОТО
-
5 Май 12:36 8 606
-
5 Май 12:25 6 207
-
5 Май 09:37 6 062
-
5 Май 13:03 5 797
-
5 Май 12:44 5 334