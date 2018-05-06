"Что? Где? Когда?": Команда Анара Наджафли против телезрителей - ВИДЕО

6 мая 2018 01:28

В субботу, 5 мая, состоялась заключительная, четвертая, игра весенней серии в бакинском телеклубе "Что? Где? Когда?".

Против телезрителей сыграла команда Анара Наджафли в составе: Айгюль Салимова, Исмаил Алиев, Акпер Дадашлы, Турал Султанов, Роман Оркодашвили и капитан, Анар Наджафли.

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