"Что? Где? Когда?": Команда Анара Наджафли против телезрителей - ВИДЕО

В субботу, 5 мая, состоялась заключительная, четвертая, игра весенней серии в бакинском телеклубе "Что? Где? Когда?".

Против телезрителей сыграла команда Анара Наджафли в составе: Айгюль Салимова, Исмаил Алиев, Акпер Дадашлы, Турал Султанов, Роман Оркодашвили и капитан, Анар Наджафли.

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