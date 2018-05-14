Канал Fox закрыл еще один популярный сериал

Ни британское очарование Тома Эллиса, ни примкнувший к касту в этом сезоне звезда "Тайн Смолвиля" Том Уэллинг не помогли "Люциферу": сериал официально не будет продлен на 4 сезон, и текущий 3 сезон станет для него, к сожалению, последним, причем еще и закончится клиффхэнгером - открытым финалом, передает Day.Az со ссылкой на Попкорнnews.

Джо Хендерсон, один из шоураннеров сериала, в своем Twitter не только сообщил печальные новости, но и заранее извинился перед поклонниками "Люцифера", которым придется обойтись не просто без хэппи-энда, но и без какой-либо четкой концовки:

"Мы сняли финал сезона с невероятно важным клиффхэнгером, чтобы Fox нас ни в коем случае не закрыли. Вместо этого мы заставим страдать вас, фанатов. Мне невероятно жаль".

В Twitter уже вовсю разворачивается кампания по "спасению" сериала с хэштэгом #SaveLucifer, и стоит отметить, что иногда, очень-очень редко, единый порыв фанатов действительно помогает - например, у "Восьмого чувства" благодаря этому появится спецвыпуск, нормально "закрывающий" сюжетные линии после неожиданной отмены сериала.

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