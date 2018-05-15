Назван лучший сериал года

В Великобритании прошла 71-я церемония вручения телевизионной премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). Жюри признало лучшим драматическим сериалом страны "Острые козырьки" с Киллианом Мерфи. Об этом сообщается на сайте премии, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Телешоу Стивена Найта, премьера которого состоялась в 2013 году, рассказывает о группировке цыганских бандитов из Бирмингема, которая орудовала в Англии в конце XIX века. Сериал основан на реальных событиях. Его создатели выпустили уже четыре сезона, премьера пятой части запланирована на 2019 год.

В номинации "Лучший зарубежный сериал" победил "Рассказ служанки" с Элизабет Мосс в главной роли. Он основан на одноименном романе Маргарет Этвуд и рассказывает о судьбе женщины в антиутопичном тоталитарном государстве, появившемся на территории США в результате мирового кризиса.

"Лучшим актером британского сериала" признан Шон Бин, сыгравший католического священника в "Сломленном". Актрисой года стала Молли Уиндсор из сериала "Три девушки".

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