Майк Тайсон сделал азербайджанцу особый подарок - ВИДЕО

Всемирно известный американский боксер Майк Тайсон подарил азербайджанскому циркачу Узеиру Новрузову свои боксерские перчатки вместе с автографом.

Об этом сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на страницу Новрузова в социальной сети Facebook, где он разместил ролик и фотографию с боксером, передает Day.Az.

"Исторический момент. Тайсон подарил мне свои боксерские перчатки и даже подписал их. Они будут всегда висеть у меня дома на стене",- написал Новрузов.

Циркач уже давно знаком с боксером и поддерживает с ним дружеские отношения, как и со многими другими американскими звездами.

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