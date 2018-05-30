Майк Тайсон сделал азербайджанцу особый подарок - ВИДЕО
30 мая 2018 17:05 1 356
Всемирно известный американский боксер Майк Тайсон подарил азербайджанскому циркачу Узеиру Новрузову свои боксерские перчатки вместе с автографом.
Об этом сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на страницу Новрузова в социальной сети Facebook, где он разместил ролик и фотографию с боксером, передает Day.Az.
"Исторический момент. Тайсон подарил мне свои боксерские перчатки и даже подписал их. Они будут всегда висеть у меня дома на стене",- написал Новрузов.
Циркач уже давно знаком с боксером и поддерживает с ним дружеские отношения, как и со многими другими американскими звездами.
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