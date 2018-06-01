Названы лучшие сериалы полугодия

Издание Time составило список лучших телешоу, вышедших в 2018 году. В перечень вошли художественные сериалы, документальные многосерийные фильмы и телевизионные передачи.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, в частности, в список попал вышедший в мае 2018 года мини-сериал "Патрик Мелроуз" с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли. В нем рассказывается история англичанина Мелроуза, который пытается преодолеть свои пагубные пристрастия и побороть внутренних демонов. Также в перечне - документальная сага "Дикая-дикая страна" о жизни коммуны Раджнишпурам в США, руководимой индийским мистиком Ошо.

Помимо этого, кинокритики отметили второй сезон антиутопии "Рассказ служанки" с Элизабет Мосс, новую часть "Атланты" с Дональдом Гловером, триллер о наемной убийце с русскими корнями "Убивая Еву" и сериал о борьбе американских силовых ведомств с Усамой бен Ладеном "Призрачная башня". В перечень также вошли ситком "Чемпионы" и перезапущенное в 2018-м телешоу "Американский идол".

В декабре 2017-го портал Variety назвал третью часть "Твин Пикса" лучшим сериалом года.

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