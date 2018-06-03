Отель, в котором можно «арендовать» котика - ФОТО

Есть много причин, по которым многим хочется побывать в Японии. Теперь к ним прибавилась еще одна. В Стране Восходящего Солнца открылся уникальный отель, где каждый посетитель может арендовать номер с котиком, передает Day.Az со ссылкой на weekend.rambler.ru.

Такую необычную услугу предоставляет гостиница Makikat Yugawara, которую кошатники уже успели прозвать "гостиницей счастья".

Вы просто бронируете номер, а по приезду отправляетесь в кафе при гостинице выбрать себе четвероногого "соседа". Надо сказать, что, собственно, сама гостиница "выросла" из этого "кошачьего кафе". Постояльцы гостиницы часто спрашивали о возможности взять одного из усатых жителей кафе в свой номер. И руководство отеля пошло им навстречу.

Теперь в Makikat Yugawara 6 номеров, забронировав один из которых, любой желающий может провести время в компании котейки. Питомцы гостиницы очень любят общаться с посетителями и с удовольствием исполняют обязанности милого компаньона.