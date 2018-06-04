Ученый из Греции предсказал конец света в этом году

На протяжении всей истории человечества появлялись всевозможные ясновидящие и ученые, которые пророчили апокалипсис. Сколько подобного рода "концов света" люди уже пережили, подсчитать сложно. И тем не менее, находятся те, кто верит в эти предсказания и каждый раз ждет, что уж это точно будет верным.

Трудно отрицать, что в последнее время участились сообщения о всевозможных природных аномалиях: то торнадо возникают практически на пустом месте, то люди по всему миру слышат странные звуки с неба, то очевидцы выкладывают в сеть десятки видео- и фотодоказательств существования НЛО...

В такие моменты волей-неволей задумаешься: а вдруг все это неспроста? Ведь большинству самых ужасных событий на нашей планете обычно предшествуют всевозможные катаклизмы. Вот и сейчас на волне всеобщего волнения эсхатологи начали вспоминать о подзабытых предсказаниях конца света.

Как передает Day.Az со ссылкой на Рамблер, на днях в прессе появилось подзабытое предостережение греческого ученого и изобретателя Георгиса Гьялваса, сделанное им еще в 80-х годах прошлого века.

Гьялвас, работавший в свое время на проекты НАСА, перед своей смертью рассказал журналистам, что в 2018 году на планете наступит некая "новая эра", запланированная "внеземным центром принятия решений". Что это за "ведомство" такое, ученый, конечно, не рассказал. Но отметил, что готовиться к "новому мировому порядку" стоит уже сейчас.

Прошло около 30 лет с момента предсказания, о котором в то время писала греческая пресса. Половина 2018 года уже позади. Осталось еще 6 месяцев, чтобы проверить, сбудется ли пророчество грека. Или лучше не проверять?

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