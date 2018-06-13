"Агент Картер" стал лучшим сериалом о супергерое Marvel

Не так давно в сети появился рейтинг лучших фильмов Кинематографической вселенной Marvel по версии интернет-ресурса Rotten Tomatoes. А теперь журналисты USA Today составили свой список из 11 сериалов, посвященных супергероям из вселенной Marvel. Лидером списка является телевизионное шоу "Агент Картер", получившее два сезона, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Стоит отметить, что сериал выходил в 2015-2016 годах. Шоу рассказывает о приключениях Пегги Картер (Хейли Этвелл), ставшей одной из основательниц организации Щ.И.Т.

Вторую строчку занимает проект "Джессика Джонс" о девушке, наделенной суперспособностями, но имеющей пристрастие к алкоголю. Она пытается построить свою жизнь, выполняя обязанности частного детектива.

Третье место занял сериал "Люк Кейдж" о темнокожем человеке с непробиваемой кожей. Кстати, в сети уже появился трейлер второго сезона супергеройского сериала. Премьера состоится совсем скоро - 22 июня.

Далее идут сериалы "Плащь и Кинжал", "Беглецы", "Защитники", "Агенты Щ.И.Т.", "Каратель" и "Железный кулак".

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