Мультики, которые все ждут в 2019
Следующий год обещает быть урожайным на мультфильмы. Студии создают и новые сказочные истории, и продолжения популярных мультиков, герои которых полюбились маленьким зрителям. Эти премьеры все уже ждут с нетерпением.
1. "Лего. Фильм 2" выйдет 7 февраля 2019 года. Шутки лего-человечков веселят малышей, а родители наверняка найдут много отсылок к другим мультфильмам.
2. "Как приручить дракона-3" выйдет 21 февраля 2019 года. Последняя часть трилогии расскажет, как складываются жизни персонажей. И конечно же, им предстоят новые приключения.
3. "Тайная жизнь домашних животных-2" выйдет 30 мая 2019 года. Детям пришлась по вкусу история о домашних питомцах, которые не так безобидны, как кажется.
4. "История игрушек-4" выйдет 20 июня 2019 года. Первая часть вышла в 1995 году, и зрители, которые её смотрели, уже ведут в кинотеатры своих отпрысков. Так что "История игрушек" превратилась в настоящую семейную сагу, интересную всем поколениям.
5. "Холодное сердце-2" выйдет 26 ноября 2019 года. Сказка о двух сёстрах, покоряющих мир, продолжилась на театральной сцене в виде мюзикла. Вторая часть обещает быть не менее увлекательной, ведь там появятся и новые герои, и новые препятствия.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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