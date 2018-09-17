Google выпустил новый путеводитель по городам

Американская корпорация Google запустила сайт Touring Bird. Он поможет узнать, сравнить и забронировать путешествия по городам США и Европы независимо от бюджета.

Экспериментальная группа Google Area 120 решила облегчить процесс планирования путешествия.

Новый инструмент рекомендует туры, места достопримечательностей и активности исходя из интересов и бюджета пользователя. Также он указывает на скрытые жемчужины от местных жителей.

Таким образом, специально подобранные списки включают руководства для новичков, исследователей скрытых мест, гурманов, поклонников "Инстаграма" и тех, кто увлекается искусством, дизайном и архитектурой.