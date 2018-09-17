Google выпустил новый путеводитель по городам
17 сентября 2018 09:08 164
Американская корпорация Google запустила сайт Touring Bird. Он поможет узнать, сравнить и забронировать путешествия по городам США и Европы независимо от бюджета.
Экспериментальная группа Google Area 120 решила облегчить процесс планирования путешествия.
Новый инструмент рекомендует туры, места достопримечательностей и активности исходя из интересов и бюджета пользователя. Также он указывает на скрытые жемчужины от местных жителей.
Таким образом, специально подобранные списки включают руководства для новичков, исследователей скрытых мест, гурманов, поклонников "Инстаграма" и тех, кто увлекается искусством, дизайном и архитектурой.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
06:01 511
Cамые экстремальные жилища мира
04:33 833
Осенние арбузы: что с ними не так
-
16 Сен. 11:18 11 658
-
16 Сен. 12:03 5 825
-
16 Сен. 12:38 3 174
-
16 Сен. 13:50 3 120
-
16 Сен. 22:00 2 816