Завораживающий танец птиц попал на камеры - ВИДЕО
8 марта 2019 12:03 163
Британка Кейт Роуленд выложила в Instagram завораживающее видео, на котором стая скворцов исполняет красивый танец на закате. Действие происходит на пляже английского города Брайтон, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.
"Я могла бы сидеть и смотреть часами", - подписала Роуленд свой ролик.
На записи птицы то сбиваются в кучу, то разлетаются по сторонам. Пернатые порхают над морем, словно танцуя и создавая в небе удивительные узоры. Скворцы выписывают в полете различные пируэты, что делает их похожими на единый живой организм.
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