Сеть кинотеатров премиум-класса CinemaPlus приступил к показу боевика "Клуб анонимных киллеров" с профессиональным азербайджанским дубляжом студии Cinemazadeh. Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в пресс-службе CinemaPlus.

Фильм озвучили Офелия Новрузгызы, Гюнель Мамедова, Эмин Несирли, Азада Аббасова, Азер Айдемир, Вюсал Гаджи-Кадыр, Гюльнара Зулалова, Аллахверди Ёлчиев, Самир Алескеров, Вюгар Гусейнов, Эллада Гусейнова и Азер Кулиев.

Режиссёр дубляжа Самир Алескеров, главный редактор Вугар Гусейнов, перевод и редактор Вюсал Ахмедзаде, звукорежиссер Орхан Агаларов, звукооператор Агамалик Аббасзаде, пост-продакшн Руфат Керимзаде, исполнительный продюсер Алисаттар Кулиев, главный продюсер Джафар Ахундзаде.

Режиссером фильма является Мартин Оуэн. В ролях Гари Олдман, Джессика Альба, Сьюки Уотерхаус и другие.

Сюжет: Где-то в секретном месте городские убийцы собираются на встречи анонимных киллеров - там, в кругу единомышленников, они учатся подавлять свои жестокие порывы. В ночь, когда скончался сенатор США, клуб пополнился таинственным новобранцем, и начались размолвки - все начали подозревать друг друга.

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